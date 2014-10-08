La Audiencia Nacional acusa a 32 responsables de Forum Filatélico de estafar 3.072 millones de euros
El juez Ruz asegura en su auto que la empresa "era económicamente inviable desde su origen y resultaba de todo punto insostenible".
Europa Press
España-08/10/2014
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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado a 32 responsables de Forum Filatélico a las que se acusa de estafar 3.702 millones de euros a 269.203 clientes. Se trata de una causa diferente a la q