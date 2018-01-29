La Audiencia Nacional anula una multa de la CNMC a Sacyr de 15,2 millones
La sentencia, emitida el pasado 28 de diciembre, concluye que "no se ha acreditado que la empresa sancionada haya cometido la infracción única y continuada que se le imputa".
Europa Press
España-29/01/2018
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El presidente de Sacyr, Manuel Manrique. | Imagen: Europa Press.
La Audiencia Nacional ha anulado la multa de 15,2 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a Sacyr en enero de 2015, en el marco de una sanción de 98 millones que el superregulador puso a una treintena de empresas del sector de recogi