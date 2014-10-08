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La Audiencia Nacional cita a Rato, Blesa y Sánchez Barcoj como imputados por las tarjetas opacas de Bankia

Los consejeros de la entidad financiera gastaron hasta 15,5 millones de euros a través de este sistema sin que figurase en la contabilidad.

FACUA.org / Europa Press
España-08/10/2014
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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados a los ex presidentes de Caja Madrid (hoy Bankia, intervenida por el Estado) Miguel Blesa y Rodrigo Rato y al ex director general de la entidad, Ildefonso Sanchez Ba

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