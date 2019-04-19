La Audiencia Nacional confirma la multa a RTVE por excederse en la autopromoción de sus programas
La CNMC impuso a la corporación 24 multas por un total de 203.508 euros en diciembre de 2016.
FACUA.org
España-19/04/2019
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La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por Radio Televisión Española (RTVE) tras ser multada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en diciembre de 2016, por excederse en la autopromoción de sus programas.
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