La Audiencia Nacional investigará a Fainé y Caixabank por supuestas irregularidades en la compra del BPI
El magistrado considera que podrían haberse producido delitos de abuso de mercado, administración desleal, falsedad de cuentas anuales y documentos e imposición de acuerdos abusivos en la junta de accionistas.
Europa Press
España-04/10/2018
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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite una querella presentada por dos accionistas contra el expresidente de La Caixa, Isidro Fainé, así como contra CriteriaCaixa y CaixaBank por o