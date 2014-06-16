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La Audiencia Nacional investigará la comercialización de los Valores Santander

Sospechan que el banco podría no haber suministrado "convenientemente la oportuna información sobre el producto".

FACUA.org
España-16/06/2014
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La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que admita a trámite la querella presentada en febrero de 2014 por noventa clientes del Santander que acusaban a la entidad de la comercializ

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