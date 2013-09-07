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La Audiencia Nacional lleva al Constitucional las nuevas tasas judiciales

Considera que puede condicionar el acceso de los ciudadanos a este servicio público y llegar a convertirse en un "impedimento innecesario" e injustificado para obtener el derecho de la tutela judicial efectiva.

FACUA.org
España-07/09/2013
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad de la nueva ley de tasas judiciales al entender que puede condicionar el acceso de los ciudadanos a este servicio público y puede llegar a convertirse en un «impedi

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