La Audiencia Provincial de Sevilla obliga a devolver el importe íntegro de un Citröen Xsara Picasso con múltiples defectos de fabricación
El propietario, socio de FACUA, tuvo que acudir al taller en trece ocasiones sin que concesionario ni fabricante solucionaran los problemas ni aceptasen la devolución del coche.
FACUA.org
España-27/07/2006
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La Audiencia Provincial de Sevilla ha ratificado una sentencia que obliga a devolver a un socio de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) el importe íntegro de un Citröen Xsara Picasso por sus defectos de fabricación.
El fallo de la Audiencia es firme