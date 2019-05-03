La autoridad de telecomunicaciones tarda 4 años en resolver una denuncia por una penalización fraudulenta
Tras acudir FACUA al Defensor del Pueblo, la Secretaría de Estado para el Avance Digital ha resuelto que Jazztel debe devolver los 150 euros que cobró a una usuaria por una permanencia improcedente.
FACUA.org
España-03/05/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La autoridad de telecomunicaciones del Gobierno de España ha tardado cuatro años en resolver la denuncia de una usuaria contra Jazztel por un importe de 150 euros que tuvo que abonar por el incumplimiento de una permanencia que realmente había vencido. Tras las actuaciones de