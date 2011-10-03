La banca encarece las cuentas y tarjetas un 15% hasta septiembre
Las entidades optan por subir las comisiones semanas antes de presentar los resultados en los nueve primeros meses de 2011.
FACUA.org
España-03/10/2011
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Bancos y cajas de ahorros han elevado las comisiones que cobran a los usuarios por el mantenimiento de cuentas y el uso de tarjetas de débito un 15%, así como por los créditos y las hipotecas, según datos del Banco de España que recoge Europa Press.
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