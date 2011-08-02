La banda ancha en España es casi un 40% más cara que en la UE
Las mejores ofertas en velocidades medias en España, que aglutinan el 54,7% del total de las líneas, tienen un precio de 33 euros, mientras que en media europea es de 24 euros.
FACUA.org
Europa-02/08/2011
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Los precios de los paquetes de banda ancha y voz de velocidad media -los que comprenden velocidades entre los 2 y los 10 megas- en España son un 37,5% más caros que los de la media de la Unión Europea (UE), según se desprende de la comparativa de precios de diciemb