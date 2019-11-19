La bombona de butano sube un 4,9% en noviembre y se sitúa en 12,75 euros
Tras meses de bajadas, desde este martes 19 de noviembre el formato estándar de 12,5 kg cuesta 60 céntimos más que en la última revisión de tarifa en el pasado mes de septiembre.
FACUA.org
España-19/11/2019
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que la bombona de butano costará a partir de este martes 12,75 euros, un 4,9% más que en la última revisión de la tarifa en el mes de septiembre, cuando costaba 12,15 euros. Es la primera subida en un año, desde la