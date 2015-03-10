La campaña de Endesa 'Creemos en la energía de este país' recibe el premio al #peoranuncio2014
El eslogan parece una broma macabra dado que el año pasado las grandes eléctricas cortaron la luz por impago a cientos de miles de familias mientras subían las tarifas un 17,7% y ganaban 7.125 millones de euros.
FACUA.org
España-10/03/2015
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Endesa ha recibido el premio de los consumidores a El Peor Anuncio del Año. La compañía energética competía con anuncios de Coca-Cola, Carefour, Desigual y Panrico, también nominadas en la sexta edición de estos premios convocados por FACUA-Consumidores en Acción.
«Creemos en la energí