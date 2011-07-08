La carne natural puede tener más conservantes que los que indica el etiquetado en EEUU
Los requisitos del Departamento de Agricultura estadounidense para las etiquetas se rebajan en el caso de los productos orgánicos que incluyen nitrato o nitrito de fuentes naturales.
FACUA.org
América-08/07/2011
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Los consumidores estadounidenses dados a rechazar las carnes procesadas por temor a las etiquetas que indican la presencia de conservantes potencialmente dañinos, como el nitrato o el nitrito, pueden estar realizando el esfuerzo en vano. Según informa la web The Consumerist