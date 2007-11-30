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La CE abre una investigación sobre la legalidad del fondo de pensiones del operador británico de telefonía BT

La investigación se centrará en el hecho de que BT haya sido exonerado de algunas obligaciones financieras.

FACUA.org
Europa-30/11/2007
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La Comisión Europea anunció ayer que ha abierto una investigación para averiguar si es legal la garantía pública que cubre el fondo de pensiones del operador británico de telefonía BT o si por el contrario le confiere una ventaja financiera frente

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