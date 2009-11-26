La CE acusa a Philips y a otros fabricantes de televisores de pactar precios
Este comportamiento vulnera las reglas del Tratado que prohíbe las prácticas comerciales restrictivas.
FACUA.org
Andalucía-26/11/2009
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La Comisión Europea acusó este jueves al grupo holandés Philips y a otros fabricantes de tubos de rayos catódicos, que se utilizan en televisores y monitores de ordenador, de pactar precios y repartirse el mercado.
Este comportamiento vulnera las reglas del Tra