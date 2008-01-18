La CE asignará a España un objetivo obligatorio de renovables de alrededor del 20% para 2020
Propondrá que la mayoría de los permisos de emisiones para industria se subasten y no se entreguen gratuitamente como hasta ahora.
FACUA.org
Europa-18/01/2008
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La Comisión Europea desvelará el próximo miércoles 23 de enero la cuota de energías renovables sobre el total del consumo que deberá cumplir cada Estado miembro para el año 2020. Para España, el objetivo obligatorio se situará alreded