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La CE celebra que Telefónica "haya visto la luz" y ofrezca una tarifa más baja de ADSL, pero no quitará la multa

El portavoz de Competencia dice que "pecaron, están siendo castigados y estamos contentos de que tuvo el efecto deseable de que han recortado los precios".

FACUA.org
Europa-11/12/2007
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La Comisión Europea ha celebrado el anuncio realizado este lunes por Telefónica de aplicar una nueva tarifa de ADSL a un precio inferior a los actuales y atribuye la decisión del operador español a la multa de 152 millones de euros impuesta por Bruselas el pasado mes d

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