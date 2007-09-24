La CE declara ilegales las condiciones de la CNE a Enel y Acciona para la OPA de Endesa
La Comisión Europea cree que las condiciones violan la libertad de movimiento de capital y bienes y de establecimiento.
FACUA.org
Europa-24/09/2007
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La Comisión Europea declaró hoy que las condiciones que impuso la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a Acciona y Enel en la OPA sobre Endesa «violan la ley comunitaria» porque, de acuerdo con un análisis preliminar, violan la libertad de movimiento de