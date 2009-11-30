La CE incluye a las aerolíneas de Yibuti, República del Congo y Santo Tomé y Príncipe en su lista negra
Debido a las deficiencias de seguridad detectadas en el sistema de supervisión de las autoridades de aviación de esos países.
FACUA.org
Europa-30/11/2009
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La Comisión Europea incluyó este viernes a todas las aerolíneas de tres países africanos -Yibuti, República del Congo y Santo Tomé y Príncipe- en su lista negra de compañías que tienen prohibido operar en la Unión Europea debid