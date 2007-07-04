La CE inspecciona empresas de cerrajería de varios países por supuestas prácticas monopolísticas
Funcionarios del Ejecutivo comunitario han llevado a cabo inspecciones por sorpresa.
FACUA.org
Europa-04/07/2007
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La Comisión Europea confirmó hoy que funcionarios del Ejecutivo comunitario han llevado a cabo inspecciones por sorpresa los días 3 y 4 de julio en establecimientos de diferentes fabricantes de material de cerrajería para puertas y ventanas de varios Estados miembros d