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La CE investiga si las compañías aéreas ocultan cancelaciones para no compensar

Se estudia si las cancelaciones se encubren como retrasos para no ofrecer a los pasajeros las indemnizaciones y asistencia a las que obliga la normativa comunitaria.

FACUA.org
Europa-06/09/2006
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La Comisión Europea (CE) está investigando si las aerolíneas clasifican como «retrasados» vuelos que en realidad han sido cancelados con el fin de evitar el pago a los pasajeros de las compensaciones impuesta por la ley.

La CE examina este posible fraude en el

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