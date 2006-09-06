La CE investiga si las compañías aéreas ocultan cancelaciones para no compensar
Se estudia si las cancelaciones se encubren como retrasos para no ofrecer a los pasajeros las indemnizaciones y asistencia a las que obliga la normativa comunitaria.
FACUA.org
Europa-06/09/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Europea (CE) está investigando si las aerolíneas clasifican como «retrasados» vuelos que en realidad han sido cancelados con el fin de evitar el pago a los pasajeros de las compensaciones impuesta por la ley.
La CE examina este posible fraude en el