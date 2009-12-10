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La CE lanza inspecciones por sorpresa en empresas farmacéuticas por posibles pactos de precios

Se trata de una etapa preliminar en los expedientes por posible vulneración de las reglas de competencia.

FACUA.org
Europa-10/12/2009
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Funcionarios de la Comisión Europea realizaron este miércoles inspecciones por sorpresa en las sedes de empresas farmacéuticas en varios Estados miembros por tener indicios de que estas compañías han infringido la legislación comunitaria de competencia.</

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