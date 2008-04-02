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La CE lanza una investigación en profundidad sobre las ayudas de Reino Unido a Northern Rock

Se trata del banco europeo más afectado por las turbulencias financieras, nacionalizado por el Gobierno británico.

FACUA.org
Europa-02/04/2008
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La Comisión Europea lanzó hoy una investigación en profundidad sobre las ayudas a la reestructuración concedidas por Reino Unido a Northern Rock -el banco europeo más afectado por las turbulencias financieras- en el marco de su nacionalización con el obje

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