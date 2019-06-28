La CE multa con 28 millones a Canon por comprar la filial médica de Toshiba sin tener aún su autorización
La práctica llevada a cabo por la compañía japonesa está prohibida por las normas europeas sobre fusiones y adquisiciones.
Europa Press
Internacional-28/06/2019
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La Comisión Europea ha multado a Canon con 28 millones de euros tras haber confirmado que compró la filial de equipos médicos de Toshiba antes de recibir el visto bueno de los servicios comunitarios de Competencia, una práctica prohibida por las normas europeas sobre f