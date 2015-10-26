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La CE plantea que los coches diésel puedan contaminar un 20% más de lo establecido en la norma

El Parlamento Europeo votará este miércoles una proposición donde se recoge una moratoria en el límite de miligramos de NOx por km recorrido y la introducción de mediciones en condiciones reales de conducción.

FACUA.org
Europa-26/10/2015
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La Comisión Europea estudia permitir que los coches diésel tengan un margen para contaminar un 20% más de lo establecido en la norma actual a partir de 2019. Además, plantea que las mediciones que se realizan para dar los permisos a los vehículos para poder circ

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