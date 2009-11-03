La CE propone mejorar la información a los familiares de víctimas de accidentes aéreos
España había reclamado esta medida para evitar que en el futuro se repita el retraso en publicar la lista de pasajeros como ocurrió tras el accidente de Spanair en agosto de 2008.
FACUA.org
Europa-03/11/2009
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La Comisión Europea propuso el jueves una nueva norma para mejorar la investigación de los accidentes aéreos.
El reglamento exigirá acelerar la publicación de la lista de pasajeros en caso de siniestro y mejorar la información a los familiares de