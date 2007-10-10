La CE propone simplificar la autorización de los coches de hidrógeno pero es escéptica sobre su futuro
Además se opone a que las infraestructuras necesarias para que estos vehículos puedan repostar se financien con dinero público.
FACUA.org
Europa-10/10/2007
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La Comisión Europea adoptó hoy una propuesta para simplificar la autorización de los coches de hidrógeno y facilitar su introducción en el mercado. El vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de Industria y Empresa, Günter Verheugen, se decl