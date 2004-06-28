La CMT autoriza el redondeo del primer minuto en las tarifas de interconexión cuatro años después de declararlo ilegal y sancionar a Vodafone por aplicarlo
FACUA pide a los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y Sanidad y Consumo que garanticen los derechos de los consumidores. En julio de 2000, la CMT emitió una resolución en la que instaba a cobrar las llamadas "proporcionalmente por segundos". En abril de 2001, multó a Vodafone con 4,2 millones de euros por seguir redondeando al alza el primer minuto.
FACUA.org
España-28/06/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha autorizado expresamente a Movistar y Vodafone en sendas resoluciones fechadas el 10 de junio que sus tarifas de interconexión, las que aplican a otra