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La CMT determina la apertura de un fondo para costear el Servicio Universal

El organismo considera que el mercado de las telecomunicaciones "ya está lo suficientemente maduro" como para que un conjunto de operadores compartan la financiación.

FACUA.org
España-30/11/2007
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El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado abrir el Fondo Nacional de Servicio Universal, que servirá para financiar el coste neto de prestar el Servicio Universal en los años 2003, 2004 y 2005. Con esta decisión, la CMT considera

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