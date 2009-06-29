La CMT estudia la eliminación del límite temporal del WiFi público gratuito
Para tomar una decisión, el órgano supervisor ha abierto una consulta pública sobre la regulación de los servicios de estas redes prestados por las administraciones públicas.
FACUA.org
España-29/06/2009
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La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) contempla la posible modificación del reglamento de prestación de servicios para eliminar la limitación temporal del WiFi público gratuito, con lo que dispondría de «mayor margen» para ajustar