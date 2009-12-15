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La CMT multa a Telefónica con 11 millones por trabas al acceso mayorista al ADSL sin línea telefónica

La compañía recurrirá la sanción que considera "absolutamente injustificada".

FACUA.org
España-15/12/2009
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La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha impuesto este martes a Telefónica una multa de 11 millones de euros por comportamiento anticompetitivo en su oferta de acceso a sus servicios mayoristas de ‘naked’ ADSL, que ofrece la posibilidad de contra

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