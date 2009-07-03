La CNC adopta medidas cautelares en el expediente incoado contra cinco empresas eléctricas
Por posibles prácticas anticompetitivas en el suministro de electricidad.
FACUA.org
España-03/07/2009
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El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha adoptado con fecha 1 de julio de 2009 medidas cautelares en el marco del expediente sancionador incoado el pasado 24 de junio contra las empresas Endesa, Iberdrola, Hidrocantábrico, Unión Fenosa y E.On por posibles