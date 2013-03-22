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La CNC advierte que los altos precios mayoristas de Telefónica podrían perjudicar a los consumidores

Competencia critica a la CMT, el regulador de telecomunicaciones, de emplear criterios "poco coherentes".

FACUA.org
España-22/03/2013
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La Comisión Nacional Competencia (CNC) ha calificado de «poco coherente» los criterios utilizados por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) para establecer los precios mayoristas de Telefónica advirtiendo que estos costes elevados pueden perjudicar

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