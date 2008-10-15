La CNC elabora un informe para clarificar si la SGAE y el resto de entidades de gestión cumplen la normativa de Defensa de la Competencia
Analizará la situación en España de la propiedad intelectual y planteará una serie de recomendaciones.
FACUA.org
España-15/10/2008
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) elaborará un informe para analizar la situación en España de la propiedad intelectual y evaluar, en su caso, si se estuviera cometiendo un posible abuso, según publica en su edición de hoy el diario El Econo