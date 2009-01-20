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La CNC inicia una investigación por posible infracción por parte de Signus Ecovalor

La entidad gestora del Sistema Integrado de Gestión de los Neumáticos Fuera de Uso habría aplicado condiciones desiguales para prestaciones equivalentes.

FACUA.org
España-20/01/2009
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) inicia la investigación de una posible infracción de la Ley de Defensa de la Competencia por parte de Signus Ecovalor, consistente en la aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes y la imposici&oacut

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