La CNC sanciona con 1,3 millones de euros a asociaciones del sector de la alimentación
Por realizar recomendaciones colectivas para llevar a cabo incrementos de precios.
FACUA.org
España-15/10/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sancionado este jueves a nueve asociaciones del sector de la alimentación por realizar recomendaciones colectivas para llevar a cabo incrementos de precios.
La CNC ha resuelto el expediente instruido por la Direcc