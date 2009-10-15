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La CNC sanciona con 1,3 millones de euros a asociaciones del sector de la alimentación

Por realizar recomendaciones colectivas para llevar a cabo incrementos de precios.

FACUA.org
España-15/10/2009
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El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sancionado este jueves a nueve asociaciones del sector de la alimentación por realizar recomendaciones colectivas para llevar a cabo incrementos de precios.

La CNC ha resuelto el expediente instruido por la Direcc

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