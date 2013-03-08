La CNE abre expediente informativo a las petroleras por el denominado 'efecto lunes'
El objetivo es determinar la causa de esta variación en los precios e identificar qué operadores pueden estar siendo responsables de las citadas actuaciones.
FACUA.org
España-08/03/2013
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La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha acordado abrir expediente informativo a las petroleras por el denominado efecto lunes, día en el que los precios de los carburantes experimentaron en el segundo semestre de 2012 una «evolución inusual».