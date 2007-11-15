La CNE analizará por qué los precios de los carburantes están más altos en España que en la UE
También ha abierto expediente informativo a una estación de servicio de Galp en Jérez de la Frontera por no informarle sobre sus precios.
FACUA.org
España-15/11/2007
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El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) acordó hoy solicitar la apertura de un expediente informativo sobre la evolución de los precios de la gasolina de 95 y gasóleo A en relación a los mercados europeos, al consta