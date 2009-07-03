La CNE estrena una 'web' para asesorar a los consumidores de gas y electricidad
Ofrecerá información sobre los cambios regulatorios de esta nueva fase de liberalización de los mercados energéticos.
FACUA.org
España-03/07/2009
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La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha estrenado esta semana una web dedicada específicamente a los consumidores de gas y electricidad, a través de la cual podrán consultar las nuevas tarifas de último recurso (TUR) e informarse sobre los cambios regula