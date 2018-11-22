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La CNMC abre expediente a Adidas España por la posible prohibición de la venta online a franquiciados

El organismo considera que podrían haber existido prácticas restrictivas de la competencia, además de imponer obligaciones "desproporcionadas" a estas empresas.

Europa Press
España-22/11/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado la apertura de un expediente sancionador por posibles prácticas restrictivas de la competencia contra Adidas España.

Dichas prácticas habrían consistido en inc

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