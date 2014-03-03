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La CNMC abre expediente sancionador a dos fabricantes de ascensores por negarse a suministrar recambios

Las empresas Guillermo Fabián y Orona podrían haber incurrido en una práctica restrictiva de la competencia.

FACUA.org
España-03/03/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra dos empresas fabricantes de ascensores ante la negativa a suministrar piezas de recambio a distribuidores multimarca.

En concreto, el regulador considera que las empresas Guiller

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