La CNMC abre expediente sancionador a dos fabricantes de ascensores por negarse a suministrar recambios
Las empresas Guillermo Fabián y Orona podrían haber incurrido en una práctica restrictiva de la competencia.
FACUA.org
España-03/03/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra dos empresas fabricantes de ascensores ante la negativa a suministrar piezas de recambio a distribuidores multimarca.
En concreto, el regulador considera que las empresas Guiller