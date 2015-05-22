La CNMC abre un expediente sancionador a Atresmedia y a Mediaset por excederse en la emisión de publicidad
Los canales Antena 3, Telecinco y Cuatro superaron los límites de 12 minutos de anuncios por hora natural entre octubre y diciembre de 2014.
FACUA.org
España-22/05/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido abrir sendos expedientes sancionadores a Atresmedia y a Mediaset por superar los límites de emisión publicitaria de 12 minutos por hora natural regulados por la Ley General de Comunicación A