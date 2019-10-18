La CNMC abre un expediente sancionador a varias empresas de servicios de biblioteca por concertar precios
El organismo ha observado "indicios racionales" de la comisión de infracciones de la normativa de competencia por acuerdos entre competidores.
Europa Press
España-18/10/2019
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