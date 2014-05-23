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La CNMC amplía el expediente sancionador en el sector papel y embalajes de cartón ondulado a ocho empresas

Además de la asociación sectorial ya son 22 las empresas incoadas por posibles prácticas restrictivas de la competencia.

FACUA.org
España-23/05/2014
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 La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha ampliado el expediente sancionador a ocho empresas más del sector de papel y embalajes de cartón ondulado por posibles prácticas restrictivas de la competencia. Estas empresas se unen a otras catorce ya san

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