La CNMC amplía la incoación del expediente contra la distribución de vehículos de Audi, Seat y Volkswagen
La investigación se centra en posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la fijación de precios y de condiciones comerciales.
FACUA.org / Agencias
España-11/08/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ampliado la incoación del expediente sancionador abierto contra la distribución de vehículos de motor de las marcas Audi, Seat y Volkswagen en el mercado español, incluyendo a 31 nuevos concesionari