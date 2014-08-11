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La CNMC amplía la incoación del expediente contra la distribución de vehículos de Audi, Seat y Volkswagen

La investigación se centra en posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la fijación de precios y de condiciones comerciales.

FACUA.org / Agencias
España-11/08/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ampliado la incoación del expediente sancionador abierto contra la distribución de vehículos de motor de las marcas Audi, Seat y Volkswagen en el mercado español, incluyendo a 31 nuevos concesionari

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