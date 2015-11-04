La CNMC incoa expediente sancionador a Mediaset por publicitar bebidas alcohólicas en horario protegido
Las infracciones, de carácter grave, se detectaron en Telecinco, FDF, Cuatro, Divinity y Energy durante los pasados meses de julio y agosto.
FACUA.org
España-04/11/2015
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La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha decidido incoar expediente sancionador a Mediaset tras detectar la emisión de comunicaciones comerciales de bebidas alcohólicas de graduación inferior a 20 grados, fuera de la franja horaria comprendida en