La CNMC incoa expediente sancionador contra ocho empresas por prácticas anticompetitivas en servicios ferroviarios
Se trata de ACS, Siemens, Thales, CAF, Alstom, Nokia y Bombardier. Hay también cuatro directivos investigados.
Europa Press
España-06/09/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto expediente sancionador a cuatro directivos y ocho empresas (Siemens, Siemens Rail, Thales España, Cobra (ACS), Nokia, Alstom, Bombardier y CAF) por el reparto en la prestación de se