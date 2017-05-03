La CNMC inicia expediente sancionador a Mediaset por publicidad encubierta en 'Desafío Extremo'
En el programa televisado en Cuatro y Be Mad TV en diciembre de 2016 y marzo de 2017 se emitió información comercial de un servicio de seguros sin identificar que se trataba de un anuncio.
FACUA.org
España-03/05/2017
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La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra Mediaset por emitir publicidad encubierta en su programa Desafío Extremo. En concreto, el organismo investiga si en el programa, televisado en Cuatro y Be Mad TV en diciembre