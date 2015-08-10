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La CNMC iniciará un nuevo expediente sancionador contra Halcón Viajes y Barceló

Sus efectos anticompetitivos podrían haberse mantenido durante 20 años.

Europa Press
España-10/08/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado que iniciará un nuevo expediente sancionador contra Halcón Viajes y Viajes Barceló tras detectar «efectos anticompeti

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